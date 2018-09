Škoda Transportation wird 40 Niederflur-Straßenbahnzüge an die Verkehrsbetriebe von Ostrava / Ostrau liefern. Den Auftrag über 1,9 Milliarden Kronen (75 Millionen Euro) unterschrieben Vertreter beider Seiten am Mittwoch bei der Fachmesse Innotrans in Berlin.

Die mährisch-schlesische Stadt erhalte damit dieselben Straßenbahnzüge wie Mannheim, Ludwigshafen oder Darmstadt, sagte Škoda-Transportation-Generaldirektor Petr Brzezina. Es handelt sich um Schienenfahrzeuge vom Typ ForCity Smart.