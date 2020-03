Škoda Octavia erhält Red Dot Award 2020

Das neue Modell von Škoda Octavia hat den Design-Preis "Red Dot Award 2020" in der Kategorie „Product Design“ erhalten. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Modell habe die vierzigköpfige Jury mit mit emotionalem Außendesign, im Detail ausgearbeiteten Elementen sowie eleganten und dynamischen Proportionen überzeugt, hieß es. Der tschechische Automobilhersteller konnte bereits zum 14 Mal den internationalen Design-Preis für sich gewinnen.

Seit über 65 Jahren zeichnet der „Red Dot Award“ innovatives Design in den mehreren Kategorien aus. Die feierliche Preisübergabe 2020 soll am 22. Juni in Essen stattfinden.