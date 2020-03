Škoda Auto verlängert Betriebspause bis nach Ostern

Pkw-Hersteller Škoda Auto wird die Produktionspause in seinen drei tschechischen Werken mindestens bis zum 14. April fortsetzen. Darüber informierte die Konzernleitung am Freitag in einem Schreiben an die Nachrichtenagentur ČTK. Ursprünglich sollte der Ausstand am 6. April beendet werden. Die Betriebspause verlängert sich somit – auch wegen Ostern – um acht Tage.

Man reagiere mit dieser Entscheidung auf die weiterhin geringe Nachfrage, die eine Folge der staatlich verordneten Schließung von Autohäusern in Tschechien und vielen weiteren EU-Staaten sei, schreibt die Konzernleitung. Unterschrieben wurde das Papier vom Škoda-Vorstandsvorsitzenden Bernhard Maier und von Vorstandsmitglied Bohdan Wojnar. Letzterer hat sich auch mit dem Coronavirus infiziert.