Pkw-Hersteller Škoda Auto wird die Produktionspause in seinen drei tschechischen Werken mindestens bis zum 27. April fortsetzen. Darüber informierte die Konzernleitung am Mittwoch. Ursprünglich sollte der Ausstand am 6. April beendet werden, später wurde die Betriebspause bis Mitte April verlängert.

Die Produktion in den Betrieben von Škoda Auto wurde am 18. März wegen der Coronavirus-Epidemie unterbrochen.