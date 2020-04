Škoda Auto: Neustart der Produktion mit vielen Desinfektionsmaßnahmen verknüpft

Pkw-Hersteller Škoda Auto steuert zielgerichtet auf den erneuten Betriebsbeginn in seinen tschechischen Werken zu. Die Produktionslinien sollen am kommenden Montag um 6 Uhr wieder anlaufen. Das Unternehmen bereitet dazu Dutzende Hygienemaßnahmen vor, die die Arbeitnehmer einzuhalten haben. Jeder Beschäftigte erhält einen Mundschutz oder eine Atemschutzmaske, sagte Škoda-Sprecherin Kamila Biddle am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK.

Wegen der Coronavirus-Pandemie schloss Škoda Auto am Abend des 18. März seine Produktionshallen in Mlada Boleslav / Jungbunzlau, Kvasiny / Kwasin und Vrchlabí / Hohenelbe. Die Arbeitnehmer bekamen vom 18. bis 29. März 70 Prozent ihres Lohns, danach wurde der Anteil auf 75 Prozent erhöht. Der Škoda-Konzern ist das größte Unternehmen in Tschechien mit einer Schlüsselfunktion für viele Branchen. An der Produktion der Škoda-Werke hängen etliche Zulieferer aus dem ganzen Land. Nach Informationen des Verbandes der Automobilindustrie stellen die Zulieferer 20 bis 30 Prozent ihrer Produkte nur für Škoda her.