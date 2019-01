Die zweimalige Olympia-Siegerin Ester Ledecká hat ihr Programm geändert. Sie wird diese Woche an keinen Weltcuprennen teilnehmen und wird trainieren.

Aus den Erklärungen des Managers der Sportlerin geht hervor, dass Ledecká im Februar die Teilnahme an der Ski-WM in Åre vor der Teilnahme an der Snowboard-WM in Park City in den USA bevorzugen wird.