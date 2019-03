Skibob-WM: Tschechen triumphieren in allen Disziplinen

Tschechische Skibob-Fahrerinnen und Fahrer haben bei der WM in Österreich in allen acht Disziplinen triumphiert. Unter den Männern hat Pavel Čiháček mit vier Goldmedaillen dominiert. Aneta Havlíčková hat zwei WM-Titel und zwei Silbermedaillen geholt. Die diesjährige Weltcup-Siegerin Stanislava Preclíková siegte in Nassfeld im Slalom. Gabriela Jašková gewann den Riesenslalom.

Čiháček war in allen Rennen souverän, in der Kombination hatte er auf dem ersten Platz einen Vorsprung von 8,5 Sekunden. Der 31-jährige Skibob-Fahrer aus Deštné hat vier WM-Titel zum dritten Mal in der Folge geholt. Insgesamt hat er schon 19 Goldmedaillen gewonnen.