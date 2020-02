Ester Ledecká hat im Weltcup-Super-G in La Thuile den sechsten Platz belegt. Es siegte die Österreicherin Nina Ortlieb. Für Ledecká ist es ihre beste Platzierung im Weltcup. Die Olympia-Siegerin im Super-G gewann für den Rang sechs 40 Punkte im Weltcup und hat insgesamt 503 Punkte auf dem Konto. Im Weltcup-Finale in Cortina d´Ampezzo kann sie in allen Disziplinen starten.

In der Weltcup-Gesamtwertung liegt Ledecká auf Rang zehn.