Ski Alpin Weltcup: Ledecká Fünfte bei zweiter Abfahrt in Crans Montana

Die Tschechin Ester Ledecká ist auch bei der zweiten Weltcup-Abfahrt der Damen in Crans Montana im Vorderfeld gelandet. Nach ihrem 11. Platz am Freitag, war sie am Samstag sogar die Fünftschnellste der Konkurrenz. Wie am Vortag wurde das Rennen von der Schweizerin Lara Gut-Behrami gewonnen. Erneut Zweite wurde ihre Landsfrau Corinne Suter, die sich damit vorzeitig den Kristallglobus für die beste Abfahrerin der laufenden Weltcup-Saison gesichert hat.

Vor dem Finale der Weltcup-Serie im März in Cortina d'Ampezzo liegt Ledecká mit zwei Punkten Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone auf Platz zwei im Abfahrts-Weltcup. Am Sonntag wird die Tschechin in Crans Montana zudem noch in der Kombination antreten.