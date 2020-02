Die Tschechin Ester Ledecká hat bei der Weltcup-Abfahrt der Damen in Crans Montana am Freitag den 11. Platz belegt. In der Gesamtwertung der Weltcup-Serie hat sich somit Ledecká den zweiten Platz vor Mikaela Shiffrin gesichert. Die Schweizerin Corinne Suter hat einen Vorsprung von 120 Punkten vor der Tschechin und kann bereits am Samstag vorzeitig die Abfahrts-Weltcupkugel gewinnen.