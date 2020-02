Ski Alpin Weltcup: Ledecká Dritte in der Kombination von Crans Montana

Zum Abschluss der Wettkämpfe der Ski Alpinen im schweizerischen Crans Montana hat Ester Ledecká in der Kombination der Damen den dritten Platz belegt. Die Tschechin hat so am Sonntag zum dritten Male in einem Weltcup-Rennen den Sprung auf das Podest geschafft. Im Dezember hat Ledecká die Abfahrt in Lake Louise gewonnen, Anfang Februar wurde sie Abfahrtsdritte in Garmisch-Partenkirchen.

Siegerin der Kombination in Crans Montana wurde Federica Brignone. Die Italienerin hat damit in Abwesenheit der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin die Führung im Gesamt-Weltcup übernommen.