Ski alpin: Vlhová siegt vor Rebensburg bei Riesenslalom in Spindlermühle

Die Skifahrerin Petra Vlhová hat den Riesenslalom im tschechischen Špindlerův Mlýn / Spindlermühle gewonnen. Die Slowakin siegte bei der Rückkehr des Weltcups ins Riesengebirge mit elf Hundertstelsekunden Vorsprung vor Viktoria Rebensburg. Dritte wurde die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die 2011 am selben Ort bei der Ski-Elite debütiert hatte.

Zuletzt hatte der Skizirkus gerade vor acht Jahren in Spindlermühle Station gemacht. Am Samstag wird am Hang im Skigebiet Svatý Petr noch ein Slalom gefahren.