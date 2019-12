Ester Ledecká hat in der zweiten Weltcup-Abfahrt in Lake Louise am Samstag den vierten Platz belegt. Sie war nur um 0,02 Sekunden langsamer als die dritte Italienerin Francesca Marsaglia. Es siegte Nicole Schmidhofer aus Österreich vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

In der Gesamtwertung der Weltcup-Abfahrt führt die 24-jährige Tschechin nach dem Sieg am Freitag mit 150 Punkten vor Schmidhofer. In der Weltcup-Gesamtwertung liegt Ledecká auf Rang drei.