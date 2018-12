Ski alpin: Ledecká in Damenabfahrt in Lake Louise auf Rang zehn

Bei der zweiten Damenabfahrt der Saison in Lake Louise in Kanada hat die tschechische Skirennfahrerin Ester Ledecká den Rang zehn belegt. Damit hat die zweimalige Olympia-Siegerin das zweitbeste Resultat im Alpinski-Weltcup in ihrer Sportkarriere erreicht. „Top Zehn sei super, sagte Ledecká nach dem Rennen. Sie habe sich im Vergleich mit dem Freitag verbessert, die Fahrt sei viel angenehmer gewesen, so die Skifahrerin..

Am Freitag lag Ledecká bei der Abfahrt auf Rang 21. Die Tschechin unterzog sich jedoch vor zwei Wochen einer Handoperation. Beim Snowboard-Training hatte sie sich zuvor an der Hand verletzt.