Ski-Alpin: Ledecká gewinnt Weltcup-Abfahrt in Lake Louise

Ester Ledecká feiert ihren ersten Weltcupsieg im Ski Alpin. Die sensationelle tschechische Super-G-Olympiasiegerin von 2018 gewann am Freitag die Abfahrt in Lake Louise in 1:31,87 Minuten vor der Schweizerin Corinne Suter und Stephanie Venier aus Österreich.

Die 24-jährige Tschechin mit Startnummer 26 hat eine technisch exzellente Fahrt geliefert. Es sei ein großartiges Gefühl, sagte die vielfache Weltcupsiegerin im Snowboard. Ledecká ist Olympiasiegerin im Parallel-Snowboard und auch im Ski-Super-G.