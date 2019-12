Zum Gedenken an die Opfer der Schießerei in Ostrava / Ostrau werden am kommenden Dienstag republikweit Sirenen ertönen. Dies teilte Premier Andrej Babiš (Ano) am Dienstag in Ostrava mit. Der Regierungschef sagte nach dem Massaker eine Reise nach Estland ab und reiste zum Tatort.

Ein 42-Jähriger hat am Dienstagmorgen in einem Warteraum der Universitätsklinik in einem Amoklauf sechs Patienten erschossen und weitere drei verletzt. Einer der Verletzten befindet sich in kritischem Zustand.