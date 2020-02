Sicherheitsrat des Staates empfiehlt nicht nach Norditalien zu reisen

Der Sicherheitsrat des Staates empfiehlt den Bürgern der Tschechischen Republik wegen Coronavirus nicht in die italienischen Regionen Lombardei und Venetien zu reisen. Die Menschen sollen sich überlegen, ob sie in der Gegenwart überhaupt ins Ausland reisen. Das sagte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Dienstagabend nach der Tagung des Sicherheitsrats. Die Regierung denkt daran, die Empfehlungen, die Auslandsreisen betreffen, auf Infotafeln zu veröffentlichen.

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) empfahl den ins Ausland reisenden Tschechen, sich im DROZD-System des Außenministeriums zu registrieren. Das System erleichtert dem Staat den Kontakt zu den Touristen und die Hilfe den tschechischen Bürgern in eventuellen Krisensituationen.