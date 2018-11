Seznam Zprávy: Sohn von Babiš will wegen seiner Entführung in Kontakt mit Polizei sein

Der Sohn von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat in einer Mail geschrieben, er wolle mit der tschechischen Polizei in Kontakt sein, die seine angebliche Entführung auf die Krim untersucht. Babiš Junior bezeichnete die Behauptungen seines Vaters, dass er wegen Schizophrenie in der Schweiz unter Aufsicht leben müsse, als Lüge. Die Mail wurde vom Nachrichtenserver Seznam Zprávy veröffentlicht. Der Sohn des Premiers erinnerte des Weiteren daran, dass die Behauptung des Vaters seine persönliche Freiheit betrifft. Er sei unter keinerlei „Aufsicht“, sondern frei, unterstrich Babiš Junior.

Die Polizei hat inzwischen bekannt gegeben, sie überprüfe die Informationen von Babišs Sohn und sei in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft. Der ältere Sohn des tschechischen Premiers lebt mit seiner Mutter in der Schweiz. Die Polizei möchte ihn als eine der Schlüsselpersonen im Fall Storchennest verhören. Wegen vermutlichem Subventionsbetrug wird gegen den Premier, seinen Sohn sowie weitere Familienmitglieder ermittelt.