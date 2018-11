Sensationsfund: Nazi-Stollen bei Jablonec entdeckt

Archäologen haben in der Umgebung von Rychnov / Reichenau bei Jablonec nad Nisou / Gablonz einen Stollen aus der Nazi-Zeit gefunden. Dies gaben die Forscher vom Nordböhmischen Museum in Liberec am Montag bekannt. Der Gang ist demnach ein Teil der Rüstungsfabrik Getewent, die eigentlich im Interesse der Wissenschaftler liegt.

In der Fabrik Getewnt wurden unter anderem Radarsysteme und Teile für die V2-Rakete gebaut. Die Anlage wurde in den Jahren 1944 bis 1945 von Gefangenen des Konzentrationslagers Reichenau errichtet. Die Ausgrabungen in dem Gebiet laufen seit 2011.