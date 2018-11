Senatsvorsitzender Kubera: Beschluss zu Babiš ist wenig scharf

Der Beschluss des Senats zum weiteren Verbleiben von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) im Amt ist wenig scharf und nicht pejorativ. Der Senat will nichts anderes, als dass die Sicherheitssituation sowie die politische Szene bis zur Lösung des Falls „Storchennest“ nicht in Frage gestellt wird. Das sagte der neue Senatspräsident Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten) am Donnerstag. Der Senat hält das Verbleiben von Babiš im Regierungskabinett für unakzeptabel.

Der Senat fasste den Beschluss nachdem, der Premier ihm keine Informationen über den Aufenthalt seines Sohns auf der von Russland annektierten Krim geliefert hatte. Einige Senatoren erinnerten daran, dass die Krim für tschechische Polizei oder Diplomaten unerreichbar ist. Senator Tomáš Goláň (Senator 21) machte darauf aufmerksam, dass die russischen Geheimdienste über den Krim-Aufenthalt zweifelsohne gewusst haben. Falls der Premier mit ihnen zusammenarbeitet, ist er dem Senator zufolge erpressbar und nicht vertrauenswürdig. Kubera erklärte, der Aufenthalt von Babišs Sohn auf der Krim habe ihn schockiert. Er erkläre sich die Wahl der Krim als Versteck dadurch, dass der Mitarbeiter von Babiš, Protopopow, ein Russe ist, der dem Premier vorgeschlagen hat, den Sohn auf der Krim zu verstecken. Der Russe lehnte am Donnerstag die Meinung ab, dass er Babiš Junior entführt haben soll, wie dieser zuvor gesagt hat.