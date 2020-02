Senatsvorsitzender fordert von Zeman Erklärung zu chinesischem Brief wegen Taiwan

Staatspräsident Miloš Zeman soll nach Meinung des Senatsvorsitzenden Miloš Vystrčil (Bürgerdemokraten) dem Senat erklären, ob und wie er auf den Brief der chinesischen Botschaft vom Januar dieses Jahres reagiert hat. In dem Brief haben die Chinesen vor einer Taiwan-Reise des damaligen Senatsvorsitzenden gewarnt.

Wie Vystrčil sagte, erwarte er von Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) eine energische Reaktion auf den Brief. Das Schreiben halte er für eine Einmischung Chinas in innere Angelegenheiten Tschechiens, so der Senatsvorsitzende.

Die chinesische Botschaft hatte im Januar in einem Brief Vystrčils Amtsvorgänger Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten) vor eventuellen Folgen seiner geplanten Taiwan-Reise gewarnt. Sie drohte mit Strafen für Kubera und für tschechische Firmen.