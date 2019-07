Senatskommission befasst sich mit Interessenskonflikt von Babiš sowie mit seinen Projekten

Die Senatskommission, die errichtet wurde, um die Audits der EU-Kommission zu Premier Babiš (Ano-Partei) auszuwerten, will sich nun mit dem mit den betroffenen Förderprogrammen und Projekten beschäftigen. Dies beschloss das Gremium auf seiner Tagung am Donnerstag, wie deren Vorsitzende Zdeněk Nytra (Bürgerdemokraten) mitteilte. Nytra wird auch den Präsidenten des Rechnungshofs Miloslav Kala zu den Beratungen im Senat einladen. Nytra ersuchte direkt die EU-Kommission um die Zustimmung dafür, dass tschechische Ministerien die Dokumente der Senatskommission zur Verfügung stellen.

Während der erste der Audits auch in inoffizieller tschechischer Übersetzung veröffentlicht worden ist, wurde der zweite EU-Audit über die Fördergelder für die Landwirtschaft in den Medien noch nicht veröffentlicht. In beiden Fällen wird Premier Babis ein massiver Interessenskonflikt in Zusammenhang mit seinem Ex-Konzern Agrofert vorgeworfen.