Senatschef bestätigt Taiwan-Reise im August

Der Vorsitzende des tschechischen Senats, Miloš Vystrčil (ODS), wird trotz dem Widerstand Chinas im Sommer Taiwan besuchen. Er bestätigte dies auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Prag. Die Visite werde vom 30. August bis 5. September stattfinden. Eine Delegation aus tschechischen Unternehmern werde ihn begleiten, informierte der Senatschef.

Als Gründe für den Besuch nannte er den Druck Chinas darauf, dass dieser nicht abgestattet werde, sowie mehrere Versuche der Volksrepublik, sich in die Angelegenheiten des Senatsvorsitzenden einzumischen. Tschechien soll darf laut Vystrčil nicht „Groschen zählen“, sondern auf Werte achten.

Die Taiwan-Reise wurde bereits von Vystrčils Vorgänger im Amt, Jaroslav Kubera, geplant, der im Frühjahr dieses Jahres gestorben ist. Die chinesische Botschaft in Prag protestierte dagegen in einem Drohbrief an den Senatschef.