Senatoren wollen Verfassungsklage gegen Präsident Zeman einzureichen

Die Senatoren der Fraktion für liberale Demokratie – Senator 21 stellen den Text einer Verfassungsklage gegen Staatspräsident Miloš Zeman zusammen. Sie wollen Zeman wegen grober Verletzung der Verfassung anklagen. Das sagte der Fraktionsvorsitzende Václav Láska am Mittwoch am Rande einer Senatssitzung. Der Grund für die Klage sei die Beeinträchtigung der Unabhängigkeit der Justiz durch den Präsidenten und die Angestellten der Präsidentenkanzlei, so der Senator. Die Senatoren haben vor, diesbezüglich auch auf Taten aus der Vergangenheit einzugehen.

Die Beziehung der Präsidentenkanzlei zur Justiz wurde in den vergangenen Wochen sehr oft in den Medien diskutiert. Anlass dazu war ein Artikel des Wochenmagazins „Respekt“. Das Magazin berichtete darüber, dass der Leiter der Präsidentenkanzlei Vratislav Mynář wiederholt Richter zu Fällen kontaktiert hat, die den Staatspräsidenten und die Präsidentenkanzlei betreffen.