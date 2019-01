Senatoren haben vor Verfassungsklage gegen Präsident Zeman einzureichen

Die Senatoren der Fraktion für liberale Demokratie – Senator 21 stellen den Text einer Verfassungsklage gegen Staatspräsident Miloš Zeman zusammen. Sie werden Zeman wegen grober Verfassungsverletzung einklagen. Das sagte der Fraktionsvorsitzende Václav Láska am Mittwoch während der Senatssitzung. Der Anlass für die Klage seien die Eingriffe des Präsidenten und der Angestellten der Präsidentenkanzlei in die Unabhängigkeit der Justiz, so der Senator. Die Senatoren haben vor auch auf Taten aus der Vergangenheit einzugehen.

Die Beziehung der Präsidentenkanzlei zur Justiz wurde in den Medien in den vergangenen Wochen diskutiert. Der Anlass war der Bericht des Wochenmagazins Respekt darüber, dass der Leiter der Präsidentenkanzlei Vratislav Mynář wiederholt Richter in Fällen kontaktiert hat, die den Staatspräsidenten und die Präsidentenkanzlei betreffen. Mynář hat die Kontakte später bestätigt und gesagt, er sehe daran nichts Schlechtes. Zeman bestätigte anschließend, der Kanzler habe in seinem Auftrag mit den Richtern verhandelt. Der ehemalige Vorsitzende des Obersten Verwaltungsgerichts (NSS) Josef Baxa erklärte im Gespräch für die Online-Zeitung Deník N, die Präsidentenkanzlei habe ihm mehrmals andeuten versuchen, wie das Gericht in bestimmten Fällen entscheiden müsse. Der Staatspräsident habe ihm angedeutet, dass er dafür zum Vorsitzenden des Verfassungsgerichts ernannt werden könnte, teilte Baxa mit.