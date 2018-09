Senatoren fordern Babiš zur Aufnahme syrischer Kriegswaisen auf

Die Senatoren haben Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) zur Aufnahme von 50 syrischen Kriegswaisen aufgefordert. Auf den Aufruf von 28 Senatoren machte das öffentlich-rechtliche Tschechische Fernsehen am Donnerstag aufmerksam. In ihrer Erklärung ersuchten die Senatoren den Premier und die Regierung um eine schnelle Hilfe für die Kriegswaisen, die in überfüllten griechischen Flüchtlingslagern leben. Sie forderten Babiš und sein Regierungskabinett auf, entsprechende Maßnahmen zu treffen, damit die Tschechische Republik den Parlamentariern zufolge eines der Länder sein kann, das in der höchsten Not unverzüglich hilft.

Den Aufruf unterzeichneten neben Senatspräsident Milan Štěch (Sozialdemokraten) auch die Vizevorsitzende des Senats Miluše Horská (parteilos), Petr Šilar (Christdemokraten), Jiří Dienstbier (Sozialdemokraten) sowie Lumír Aschenbrenner (Bürgerdemokraten).

Die Aufnahme von syrischen Kriegsweisen initiierte die christdemokratische Europaabgeordnete Michaela Šojdrová. Am Mittwoch gelang es der konservativen Oppositionspartei TOP 09 im Abgeordnetenhaus nicht, einen Beschluss über die Aufnahme der syrischen Kinder durchzusetzen.