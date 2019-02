Senat wird Besteuerung der Kirchenrestitutionen wahrscheinlich ablehnen

Der Senat des tschechischen Parlaments wird die Besteuerung der Kirchenrestitutionen wahrscheinlich ablehnen. Der Senatsausschuss für Verfassungsrecht hat die Ablehnung mit den Stimmen aller Mitglieder am Mittwoch empfohlen. Denselben Standpunkt hat zuvor auch der Wirtschaftsausschuss des Senats bezogen. Wenn der Senat die Gesetzesnovelle ablehnt, wird sie an das Abgeordnetenhaus zurückgeleitet. Falls die Abgeordneten die Novelle erneut unterstützen werden, werden sich die oppositionellen Senatoren an das Verfassungsgericht wenden.

Die Besteuerung der Kirchenrestitutionen ist eine der Bedingungen der Kommunisten dafür, dass sie das Minderheitskabinett der Ano-Partei und der Sozialdemokraten tolerieren.