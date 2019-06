Senat: Verdacht um Babiš verschlechtert tschechische Position in EU

Der Verdacht auf einen Interessenskonflikt von Premier Andrej Babiš (Ano) verschlechtert die tschechische Position bei den Verhandlungen des Europäischen Rates. Insbesondere bei den Verhandlungen um den nächsten mehrjährigen EU-Haushalt. Zu dieser Einschätzung ist der Senat in Prag gelangt. Dem dazu am Mittwoch im Oberhaus des Parlaments gefassten Beschlusses war eine längere Debatte über das Programm des bevorstehenden EU-Gipfels in Brüssel vorausgegangen, an dem wie immer die ranghöchsten Regierungs- und Staatsvertreter der EU-Mitgliedsländer teilnehmen.

Lukáš Wagenknecht von der Senatsfraktion für liberale Demokratie – Senátor 21 warnte vor den Folgen des Problems. Sollte sich nämlich der Interessenskonflikt laut dem vorläufigen Audit-Bericht der EU-Kommission bestätigen, dann bestehe die Gefahr, dass sämtliche Verhandlungen von Babiš über den neuen EU-Haushalt für ungültig erklärt werden, so Wagenknecht.