Im Fall eines Brexits ohne Abkommen werden die in Tschechien ansässigen Bürger Großbritanniens bis zum Ende des nächsten Jahres in einigen Bereichen dieselben Rechte wie die EU-Bürger haben. Das entsprechende Gesetz wurde am Mittwoch vom Senat des tschechischen Parlaments gebilligt.

Das Gesetz wird nur im Fall eines harten Brexits in Kraft treten.