Senat: Tschechien darf auf Verteidigungsinvestitionen nicht verzichten

Tschechien soll in Folge der Coronavirus-Krise nicht auf Investitionen in die Verteidigung verzichten. Das hat der tschechische Senat auf seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Demzufolge sollen eventuellen Änderungen der Rüstungspläne gründliche Analysen vorausgehen. Der Senat forderte die Regierung auf, den Verpflichtungen gegenüber der Nato nachzukommen.

Die Tschechische Republik soll sich vor allem auf den Aufbau ihrer schweren mechanisierten Brigade konzentrieren und einen neuen Infanterie-Kampfpanzer erwerben, empfehlen die Senatoren. Weitere Schwerpunkte sollen die Verteidigung gegen Cyberattacken, Drohnen und nachrichtendienstliche Mittel sowie die Verteidigung gegen chemische und biologische Waffen sein.