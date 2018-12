Senat stoppt Gesetz zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Der tschechische Senat hat die geplante Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ausgebremst. Am Donnerstag stimmte die obere Parlamentskammer gegen eine entsprechende Änderung des Arbeitsrechts. Laut der Gesetznovelle sollen Angestellte auch in den ersten drei Tagen einer Krankheit 60 Prozent ihrer Bezüge erhalten. Das Abgeordnetenhaus kann den Senat mit der absoluten Mehrheit überstimmen. In der unteren Parlamentskammer hatten zuvor 128 der 200 Parlamentarier für die Lohnfortzahlung gestimmt.

Derzeit gilt im Krankheitsfall hierzulande noch eine Karenzzeit von drei Tagen. Diese Regelung war 2008 von der damaligen Mitte-Rechts-Koalition eingeführt worden, um die Zahl der Krankheitstage zu senken.