Senat schließt sich der Resolution gegen Antisemitismus an

Der tschechische Senat, der am Freitag eine Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust veranstaltete, hat sich am Mittwoch einer weitreichenden Initiative angeschlossen. Nach dem Vorbild anderer Parlamente hat er eine Resolution gegen Antisemitismus gebilligt. Das Abgeordnetenhaus hat diese Resolution bereits am Freitagverabschiedet.

„Der Senat sieht es als grundlegend an, dass sich der tschechische Staat systematisch und dauerhaft gegen jedwede Form des Antisemitismus konsequent zur Wehr setzt“, sagte Senatschef Jaroslav Kubera (ODS) zu dem Thema.