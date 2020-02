Senat plant öffentliche Anhörung wegen EU-Fördergelder und wegen Interessenskonflikts von Babiš

Die Senatskommission für die Auswertung der Audits der EU-Kommission will Ende April eine öffentliche Anhörung veranstalten, die die EU-Fördergelder und den Interessenskonflikt von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) betreffen wird. Der Vorsitzende der Kommission, Zdeněk Nytra (Bürgerdemokraten), sagte am Donnerstag, dass zur Anhörung auch der Premier eingeladen wird, der den Interessenskonflikt bestreitet und der es ablehnte, an den Beratungen der Kommission teilzunehmen.

An der Anhörung sollen sowohl diejenigen teilnehmen, die der Meinung sind, dass Babiš tschechische Gesetze nicht verletzte und in keinem Interessenskonflikt ist, als auch diejenigen, die vom Gegenteil überzeugt sind. Unter den Teilnehmern sollen auch tschechische Europaabgeordnete und Vertreter der EU-Fonds sein, die die Fördergelder zuteilen.