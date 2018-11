Senat fordert Babiš zum Rücktritt auf

Der Senat des tschechischen Parlaments hält es für unannehmbar, dass Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) wegen der neuen Verdächtigungen in seinem Posten bis zum Abschluss der Ermittlungen im Fall des Wellnessressorts Storchennest bleibt. Der Premier wird in diesem Zusammenhang wegen Betrug mit EU-Fördergeldern strafrechtlich verfolgt. Den Beschluss des Senats haben am Donnerstag auch sozialdemokratische Senatoren unterstützt. Die Vertreter der Ano-Partei haben sich der Stimme enthalten, waren jedoch nicht dagegen.

Das Oberhaus des Parlaments hat den Beschluss gefasst, nachdem der Premier sich geweigert hat, die Senatoren über den Aufenthalt seines Sohns auf der von Russland annektierten Krim zu informieren. Babišs Sohn wurde im Fall Storchennest auch beschuldigt. Der Regierungschef, der den Senat besuchen sollte, hat sich entschuldigt, hat jedoch keinen Ersatztermin angeboten. Dies teilte der Vorsitzende der Senatsfraktion der Bürgerdemokraten, Miloš Vystrčil, mit.