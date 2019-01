Senat billigt Sokol-Gedenktag

Am 8. Oktober soll in Tschechien zukünftig an den Sokol-Turnverein gedacht werden. Dies beschloss der Senat des tschechischen Parlaments am Freitag. Zudem billigte die obere Parlamentskammer einen Vorstoß des Abgeordnetenhauses, den 17. November unter anderem wieder als Tag der Studenten zu begehen. Diese Bezeichnung entfiel in Tschechien nach der Wende von 1989.

Die Sokol-Vereine in Tschechien sollten durch Sport das Nationalgefühl der Tschechen stärken. Der 8. Oktober soll an die gewaltsame Auflösung des Vereins durch die Nationalsozialisten im Jahr 1941 erinnern.