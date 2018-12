Seltener Nashornnachwuchs im Zoo Dvůr Králové

Der Zoo im nordböhmischen Dvůr Králové / Königinhof kann sich über Nachwuchs bei den Spitzmaulnashörnern freuen. Der neugeborene Nashornbulle wiege stolze 41 Kilo und sei wohlauf, meldete der Tierpark am Mittwoch. Es ist damit das 46. Junge der bedrohten Nashornart, das seit den 1960er Jahren in Dvůr Králové zur Welt gekommen ist.

Der Zoo in Dvůr Králové gilt als Zentrum für die Zucht bedrohter Nashornarten. In dem nordböhmischen Tiergarten lebte unter anderem das letzte Breitmaulnashorn der Welt, das Anfang des Jahres in Kenia gestorben ist.