Seltener Nachwuchs: Junger Schabrackentapir im Prager Zoo geboren

Im Prager Zoo wurde am Sonntag ein Schabrackentapir-Baby geboren. Es ist erst das zweite Junge der hiesigen Zucht, das auf dem Tierparkgelände in Prag-Troja das Licht der Welt erblickte. Der erste Nachwuchs des Weibchen Indah und des Männchen Niko wurde im Oktober 2015 geboren. Auch ihr zweites Baby ist ein Männchen. Es mache bisher einen guten Eindruck, informierte Helena Petáková von der Presse-Abteilung des Zoos am Dienstag.

Der erste Sprössling von Indah und Niko hieß Budak Puntja. Er lebt heute unter dem Namen Moke im Zoo von Taipeh in Taiwan. Der vom Aussterben bedrohte Schabrackentapir bekommt nur selten Nachwuchs. In den europäischen Tiergärten werden jährlich im Schnitt nur vier Junge dieser Art geboren, bemerkt der Kurator der Säugetierzucht Pavel Brandl. In Europa leben gegenwärtig nur 45 Exemplare dieses Tapirs. Sein Name leitet sich von der farblich abgesetzten Rückenpartie ab, die an einen im Reitsport als Schabracke bezeichneten Überwurf erinnert.