Selbstverbrennung: Mann weiterhin in kritischem Zustand, möglicher Nachahmungstäter

Der Mann, der sich am Freitagnachmittag am Prager Wenzelsplatz angezündet hatte, ist laut den behandelnden Ärzten weiterhin in einem sehr kritischen Zustand. Die Verbrennungen würden einen großen Teil der Haut des Patienten betreffen und er werde weiterhin in einem künstlichen Koma gehalten, heißt es von den Medizinern. Unterdessen ist es am Samstagnachmittag zu einer weiteren versuchten Selbstverbrennung gekommen, wie das Nachrichtenportal Novinky.cz berichtete. Ein Mann soll Polizeibeamte zu einem Park nahe des Prager Nationalmuseums gerufen und sich bei deren Ankunft mit Benzin übergossen haben. Schlimmeres konnte von den Polizisten verhindert werden

In dieser Woche wurde bei zahlreichen Aktionen an die Selbstverbrennung des Studenten Jan Palach vor 50 Jahren erinnert. Mit seiner Tat wollte Palach die tschechoslowakische Gesellschaft aus ihrer Lethargie nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes 1968 wachrütteln.