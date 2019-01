Eine Sechsjährige hat sich beim Sturz aus einem Sessellift im Riesengebirge am Sonntag schwer verletzt. Das Mädchen stürzte in Harrachov / Harrachsdorf aus rund acht Metern Höhe in die Tiefe. Es wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Prag gebracht.

Das Kind war mit seiner Großmutter auf dem Sessellift Delta im Skizentrum Čertova hora / Teufelsberg. Die Polizei sucht nach Augenzeugen des Unfalls.