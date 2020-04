Schwimmerin Kubová: Froh über Trainingsbeginn, nachdenklich über Zukunft

Schwimmerin Simona Kubová freut sich wie ihre Teamgefährten aus der tschechischen Nationalmannschaft auf die Rückkehr in das Schwimmbassin. Ab Mittwoch dürfen sie wieder im Becken des Freibades im Prager Stadtteil Podolí trainieren. In der ungewissen Situation hinsichtlich der diesjährigen Saison und der auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele hat Kubová noch keine Klarheit über ihre sportliche Zukunft.

Die beste tschechische Schwimmerin der vorigen Saison hat sich mit Jogging und gymnastischen Übungen fitgehalten. Aber erst die Öffnung des Beckens in Prag-Podolí habe ihr wieder etwas Motivation gegeben, verriet die 28-Jährige in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Dennoch bleibe es für sie und alle anderen aktiven Sportler ein Problem, noch nicht genau zu wissen, auf welche Wettkämpfe man sich in dieser Saison überhaupt vorbereite. Man wisse nicht, ob man im Training sein ganzes Potenzial abrufen oder sich nur weiter in Schwung halten müsse, grübelte Kubová. Nach den Spielen in Tokio wollte die noch jung verheiratete Schwimmerin ihre Sportkarriere eigentlich beenden. Nun aber wisse sie nicht, ob sie sich für eine weitere Saison noch motivieren könne, ergänzte Kubová nachdenklich.