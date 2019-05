Schweizer Polizei verhaftet den im Privatisierungsfall von MUS verurteilten Manager

Die Schweizer Polizei hat am Dienstag auf dem Flughafen in Genf Petr Kraus verhaftet. Der ehemalige Manager wurde im Fall von Mostecká uhelná zuvor in der Schweiz zu 16 Monaten verurteilt. Der Verhaftete wurde anschließend in ein Gefängnis nahe Fribourg gebracht. Dies teilte die Anwältin des Verurteilten am Samstag mit. Kraus wurde im selben Fall auch in Tschechien angeklagt. Die Hauptverhandlung ist beim Prager Stadtgericht für die Tage om 10. bis 14 Juni geplant.

Die Anwältin protestierte gegen das Vorgehen der Schweizer Behörden. Sie verlangt, dass Kraus die Teilnahme an der Gerichtsverhandlung in Prag ermöglicht wird.

Im Fall der Privatisierung des tschechischen Braunkohleunternehmens Mostecká uhelná vom Ende der 1990er Jahre wurden fünf ehemalige Manager der Firma und der damalige stellvertretende Industrieminister angeklagt. Den Verkauf des Staatsanteils an Unternehmen wurde 1999 das Regierungskabinett vom heutigen Staatspräsident Miloš Zeman gebilligt. Die Beschuldigten sollen Tschechien einen Schaden in Höhe von mindestens 3,2 Milliarden Kronen (12,3 Millionen Euro) zugefügt haben.