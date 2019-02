Schweinepest: EU hebt Beschränkungen gegen Tschechien auf

Schweinefleisch aus Tschechien soll bei der Ausfuhrt in die EU künftig nicht mehr strenger kontrolliert werden. Wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte, sollen alle Beschränkungen für Tschechien wegen der afrikanischen Schweinepest in den kommenden Wochen aufgehoben werden. Seit April vergangenen Jahres waren hierzulande keine neuen Fälle der Krankheit mehr registriert worden.

Tschechien war im vorvergangenen Jahr massiv von der Schweinepest betroffen. Die EU-Kommission lobte Tschechien für die Anwendung der gemeinsamen Richtlinien zur Eindämmung der Seuche.