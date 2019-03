Schwarzer Tag für die Netzfreiheit

Die tschechische Piratenpartei hat die Billigung der Reform des Urheberrechts durch das Europa-Parlament als einen schwarzen Tag für die Netzfreiheit gewertet. Die konservativen Bürgerdemokraten (ODS) sprechen von einer drohenden Zensur. Auch weitere Parteien hierzulande äußerten Kritik an der Reform.

Besonders umstritten war der Artikel 13, in dem es um das Hochladen von Inhalten in soziale Netzwerke geht. Demzufolge müssten selbst kleinste Internetplattformen Urheberrechtsverletzungen ihrer Userinnen und User präventiv unterbinden. Nach einer hitzigen Debatte hat das Europaparlament die EU-Richtlinie ohne Änderungen am Dienstag gebilligt.