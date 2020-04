Schwangere Biathletin Veronika Vítková beendet Karriere

Die tschechische Biathletin Veronika Vítková beendet ihre aktive Karriere. Das gab die 31-Jährige am Donnerstag in einem Gespräch für die Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Ein gewichtiger Grund für diesen Entschluss sei der Nachwuchs, den sie noch in diesem Jahr erwarte. Wenn alles normal verlaufe, werde sie den ersten Sprössling von ihr und Trainer Marek Lejsek zwischen Ende November und Anfang Dezember zur Welt bringen, so die Schwangere.

Veronika Vítková hat in ihrer 15-jährigen Sportlerlaufbahn zwei olympische Medaillen und einen Weltmeistertitel errungen. Der WM-Sieg gelang ihr 2015 in Kontiolahti mit der tschechischen Mixstaffel, ein Jahr zuvor gewann sie mit diesem Quartett auch Olympiasilber in Sotschi. Ihren größten Erfolg in einem Einzelwettbewerb erzielte sie bei den Spielen 2018 in Pyeongchang mit dem Gewinn der Bronzemedaille im Sprint. In derselben Disziplin gewann sie 2015 auch das Rennen im thüringischen Oberhof, es blieb ihr einziger Weltcupsieg im Einzel. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen hat Vítková in der abgelaufenen Saison nur noch an einem Weltcup-Rennen teilgenommen.