Schutzmittel: 60.000 Atemschutzmasken am Freitag, 290.000 nächste Woche

In den medizinischen Einrichtungen in Tschechien fehlt es weiterhin an Schutzmitteln. Am Freitag sollen die ersten 60.000 Atemschutzmasken an einer Sammelstation vorliegen, bevor sie an die 14 Kreise verteilt werden. Mit weiteren 290.000 Masken rechnet das Gesundheitsministerium in der nächsten Woche. Das sagte Ressortchef Adam Vojtěch (parteilos) auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Vor allem kleinere Krankenhäuser, Apotheken, Zahnärzte und Hausärzte haben sich beschwert, dass sie nicht genügend Schutzmittel hätten. Das Ministerium bestellt zudem Mundschutz-Binden, Schnelltester-Sets und Beatmungsgeräte.

Wegen der eingeführten Grenzkontrollen wird das Ministerium weitere 200.000 Schnelltester-Sets anschaffen. Sie seien aber in der EU sehr schwer zu kriegen, und in Israel sei ihre Nutzung noch nicht genehmigt worden. Daher habe man sie in China bestellt, sagte Chef-Epidemiologe Roman Prymula.