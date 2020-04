Schulen sollen noch vor den Sommerferien schrittweise öffnen

Die Schulen in Tschechien könnten noch vor den Sommerferien schrittweise geöffnet werden. Dies stellte Premier Andrej Babiš in einem Gespräch für das Nachrichtenportal blesk.cz am Donnerstag in Aussicht. Laut dem Ano-Politiker sollten zunächst die Kindergärten ihren Betrieb wieder aufnehmen, danach könnte der Unterricht erst in den Grundschulen und schließlich in den weiterführenden Schulen beginnen. Es müssten jedoch weiterhin strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten, so Babis.

Laut ersten Plänen des Bildungsministerium soll der Unterricht in den Schulen hierzulande frühestens Ende Mai wieder starten. Von dem Termin hängt zudem ab, ob in diesem Jahr überhaupt Abiturprüfungen stattfinden werden. Alle Schulen in Tschechien sind wegen der Coronavirus-Pandemie seit März geschlossen.