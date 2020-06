Schulen öffnen wieder für Schüler ab der sechsten Klasse aufwärts

An diesem Montag öffnen in Tschechien die Schulen auch wieder für die Schüler der zweiten Jahrgangsstufe in den Grund- und Mittelschulen. Das sind die Jahrgänge ab der sechsten Klasse aufwärts. Wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus durften ab dem 11. Mai nur die obersten Klassen zurück in den Unterricht, um sich auf die Abschlussprüfungen vorbereiten zu können. Ähnlich wie nach den bisherigen Lockerungen ist der Schulbesuch weiterhin freiwillig.

Am Montag beginnen zudem die einheitlichen Aufnahmeprüfungen zu den vierjährigen Gymnasien. Zu den Prüfungen treten rund 69.000 Bewerber an.