Schüler aus Deutschland und Tschechien feiern in Děčín Erfolg mit Musical

Das Musical „TISA – Eine Liebe ohne Grenzen – Láska na první pohled“ wurde am Freitagabend im Stadttheater im nordböhmischen Děčín / Tetschen aufgeführt. Das Publikum hat die deutsch-tschechische Inszenierung mit einem einem großen Beifall belohnt. Am Musicalprojekt beteiligten sich mehr als 100 Schüler des Schüren-Gymnasiums Pfaffenhofen und 40 Schüler des Gymnasiums aus Děčín. Musik schrieb Stefan Daubner, das Libretto Marie-Therese Daubner, Regie hatte Jaroslava Leufenová. Das Musical erzählt die Liebesgeschichte des deutschen Mädchens Sabine und des tschechischen Jungen Tomáš, die sich kurz vor dem Kriegsende und der Vertreibung der Sudetendeutschen im nordböhmischen Dorf Tisá / Tyssa zum Klettern treffen. Die Handlung spielt des Weiteren in Bayern der Nachkriegszeit, in der tschechischen Hauptstadt während des Prager Frühlings 1968 und in Tisá in der Gegenwart. Das Stück zeigt den Einfluss politischer Entscheidungen auf das Privatleben der Menschen.

Das Musical wird an diesem Samstag im Kulturhaus in Tisá nochmals aufgeführt. Die Uraufführung des Stücks fand am 20. September in Niederscheyern statt. Das deutsch-tschechische Projekt wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und vom Bayerischen Kultusministerium gefördert.