„Schritte für Demokratie“ an 130 Orten Tschechiens

Unter dem Motto „Schritte für Demokratie“ finden am Samstag an mehr als 130 Orten Tschechiens Wanderungen, Ausflüge und Umzüge statt. Initiiert wurden sie vom Verein „Eine Million Momente für Demokratie“. Ursprünglich sollte es sich um Ausflüge handeln, deren Ziel die allgemeine Unterstützung für Demokratie und die Zusammengehörigkeit zwischen den Menschen ist. Es sei betont worden, dass eben mit gemeinsamen Erlebnissen die Zivilgesellschaft aufgebaut werde, teilte Benjamin Roll vom Verein „Eine Million Momente für Demokratie“ mit. Nachdem bestätigt wurde, dass das Verfahren gegen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) im Fall „Storchennest“ eingestellt wurde, forderte der Verein die Organisatoren und Teilnehmer auf, die Veranstaltung auch als eine öffentliche Aufforderung zu einer gründlichen Erklärung der Entscheidung der Staatsanwaltschaft zu konzipieren.

In Brno / Brünn findet ein kurzer Umzug statt, der mit Ansprachen zum Fall Babiš beendet wird. In Jihlava / Iglau werden die Teilnehmer Orte besuchen, die mit dem Kampf für Freiheit und Demokratie verbunden sind. In Karlovy Vary / Karlsbad ist das Ziel einer Wanderung die Tomáš-Garrigue-Masaryk-Statue, wo eine gemeinsame Erklärung vorgelesen wird. In Prag organisiert der Verein diesmal keine Veranstaltung.