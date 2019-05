Schriftsteller Jiří Stránský gestorben

Der Schriftsteller und ehemalige politische Gefangene Jiří Stránský ist tot. Der begeisterte Pfadfinder starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie seine Tochter Klára Formanová und der tschechische Pen-Club-Vorsitzende Jiří Dědeček am Donnerstag mitteilten. Bekannt wurde er vor allem für seinen Roman „Zdivočelá země“ („Wildes Land“) über die Besiedelung der tschechoslowakischen Grenzgebiete nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung.

Stránský stammte aus einer Aristokratenfamilie, weshalb er in den 1950er Jahren in Konflikt mit dem kommunistischen Regime kam. Lange war er in Arbeitslagern, unter anderem in den Uranminen von Jáchymov, bis er in den 1960er Jahren amnestiert wurde. Das Werk von Stránský wurde vor allem nach der Wende von 1989 mehrfach ausgezeichnet.